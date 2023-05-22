Путин поручил уточнить ценовые индикаторы для налогообложения нефтяных компаний
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ уточнить ценовые индикаторы на нефть для налогообложения нефтяных компаний. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить уточнение существующих и установление дополнительных индикаторов, используемых при определении цены на нефть для налогообложения нефтегазовых компаний, в том числе в целях снижения размера скидки, применяемой к мировой цене на нефть», — сказано в документе.
Срок исполнения поручения определен до 30 июня. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее, 17 апреля, Министерство финансов РФ определило, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 мая 2023 года повысится на $0,1 и составит $14,4 за 1 т. Пошлина на экспорт товарного бензина составит $4,3, прямогонного (нафта) — $7,9 за 1 т.
1 марта Министерство энергетики России утвердило порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт.
23 февраля Путин подписал указ об ограничении дисконта на российскую нефть Urals по отношению к Brent. Мера принята для расчета нефтяных налогов. Она начала действовать с 1 апреля.
Ранее, 16 февраля, Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон об ограничении дисконта на российскую нефть Urals по отношению к Brent для расчета нефтяных налогов. Закон был внесен правительством.
1 февраля сообщалось, что средняя стоимость барреля нефти марки Urals в январе упала в 1,7 раза. В первый месяц 2023 года нефть этой марки стоила в среднем $49,48 за баррель, тогда как в январе 2022 года ее средняя цена составляла $85,64 за баррель.