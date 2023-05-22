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Путин поручил уточнить ценовые индикаторы для налогообложения нефтяных компаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ уточнить ценовые индикаторы на нефть для налогообложения нефтяных компаний. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить уточнение существующих и установление дополнительных индикаторов, используемых при определении цены на нефть для налогообложения нефтегазовых компаний, в том числе в целях снижения размера скидки, применяемой к мировой цене на нефть», — сказано в документе.

Срок исполнения поручения определен до 30 июня. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Ранее, 17 апреля, Министерство финансов РФ определило, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 мая 2023 года повысится на $0,1 и составит $14,4 за 1 т. Пошлина на экспорт товарного бензина составит $4,3, прямогонного (нафта) — $7,9 за 1 т.

1 марта Министерство энергетики России утвердило порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт.

23 февраля Путин подписал указ об ограничении дисконта на российскую нефть Urals по отношению к Brent. Мера принята для расчета нефтяных налогов. Она начала действовать с 1 апреля.

Ранее, 16 февраля, Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон об ограничении дисконта на российскую нефть Urals по отношению к Brent для расчета нефтяных налогов. Закон был внесен правительством.

1 февраля сообщалось, что средняя стоимость барреля нефти марки Urals в январе упала в 1,7 раза. В первый месяц 2023 года нефть этой марки стоила в среднем $49,48 за баррель, тогда как в январе 2022 года ее средняя цена составляла $85,64 за баррель.

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