В Артемовске (украинское название — Бахмут) уже началось разминирование и российские войска продолжают продвигаться вперед. О том, что значит овладение городом, 22 мая рассказал военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Он отметил, что 224 дня украинская пропаганда раздувала миф о неприступности этого города. При этом, признав утрату Артемовска, который сами же объявили символом собственной стойкости, в Киеве моментально сменили риторику, сообщив о невеликой потере.

«Они взяли Бахмут, даже представим, что они его реально взяли. И что дальше? Что это изменило?» — заявлял внесенный в России в реестр террористов и экстремистов бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Как указал Трушнин, попытки обесценить утрату, обесценивают и те жертвы, которые понесли Вооруженные силы Украины, обороняя Артемовск. Кроме того, как напомнил военкор, население из города не было эвакуировано, хотя у Киева для этого были возможности.

«Им по барабану. Если ты остался, то ты сепаратист. Гранату кинули и всё. Мы шифровались, ждали, когда русские придут», — сообщил житель города Юрий Балан.

Трушнин добавил, что в Артемовске российские военные сломали противника физически и морально.

Минобороны РФ 21 мая сообщило об освобождении Артемовска российскими силами.

После этого президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с успешным завершением операции. В Кремле отметили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Военный эксперт Василий Дандыкин 22 мая в разговоре с «Известиями» указал, что освобождение Артемовска станет моральным ударом для ВСУ и украинских идеологов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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