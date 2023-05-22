Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе

В Москве в ближайшие часы ожидаются усиление ветра, кратковременный дождь и гроза, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер порывами 12–15 м/с», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая погода продлится до конца дня.

Водителям рекомендуют увеличивать дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров. Москвичей также призвали находиться вдали от деревьев.

Днем ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице выпадет свыше трети месячной нормы осадков в течение пяти ближайших суток. По его словам, таким образом небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит осадков.

Тишковец также рассказал, что во вторник, 23 мая, прогремят первые локальные грозы, а со второй половины недели будет идти дождь на территории всего региона.

До этого научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в центральную часть России вернется теплая погода. По его словам, столбики термометров поднимутся до 28 градусов в период с 25 по 28 мая.