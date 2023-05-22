Состояние Захара Прилепина остается стабильным

Состояние писателя Захара Прилепина оценивается как стабильное, ему проводятся реабилитационные мероприятия. Об этом сообщил его пресс-секретарь 22 мая.

«Захару Прилепину проводят <...> в том числе активную и пассивную лечебную физкультуру. На ближайшее время запланирована консультация с врачами федеральных научно-медицинских организаций для согласования дальнейшей тактики лечения и реабилитации», — говорится в сообщении.

Как рассказали накануне, одно из реабилитационных упражнений — присаживание с опусканием ног с постели. В планах — расширение реабилитационных мероприятий с участием методиста ЛФК.

Прилепину было проведено уже три операции — установка аппаратов внешней фиксации переломов, фиксация костных отломков и фиксация сломанного позвонка в поясничном отделе. После последнего хирургического вмешательства писатель вышел на связь, рассказал о самочувствии и опроверг слухи о том, что занят написанием нового романа.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. Там подорвали его машину Audi Q7, в момент взрыва он ехал в автомобиле. Соратник Прилепина Александр Шубин, находившийся за рулем, погиб.

Позднее был задержан предполагаемый организатор преступления Александр Пермяков. Он сообщил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был арестован на два месяца.