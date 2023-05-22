Врач предостерегла от лечения цистита по советам из интернета

Самостоятельно ставить себе диагноз цистит при появлении первых болей и заниматься самолечением по советам из интернета категорически не рекомендуется. Об этом рассказала в понедельник, 22 мая, гинеколог-эндокринолог сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Светлана Мишина.

Врач отметила, что из-за сильной боли нередко в ход идут весьма сомнительные советы, например, такие как прием горячей ванны и антибиотиков.

«Некоторые средства действительно дают облегчение. Но снять симптом и вылечить заболевание — это разные вещи», — пояснила Мишина «Газете.Ru».

По словам врача, после такого лечения цистита симптомы могут уйти, но болезнь перейдет в хроническую форму.

Кроме того, как добавила Мишина, цистит часто возникает одновременно с пиелонефритом — воспалением почек, — которое может протекать почти безболезненно. Также симптомы, свойственные циститу, могут проявляться и в других случаях, например, при заражении венерическим заболеванием.

При болезненном мочеиспускании врач призвала обязательно сдать анализы, чтобы убедиться в отсутствии воспаления почек и инфекций, передающейся половым путем.

В ноябре 2022 года врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Виталий Коржавин в беседе с «Известиями» указал на то, что чаще всего цистит вызван бактериальной инфекцией. Он отметил, что до 90% случаев возбудителем цистита становится кишечная палочка, что характерно при снижении иммунитета. Врач предупредил, что невылеченная инфекция может распространиться по мочеточникам выше и вызвать воспалительный процесс в почках.