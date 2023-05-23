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24 мая — День кадрового работника: история и традиции праздника

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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В России 24 мая отмечают День кадрового работника — праздник специалистов, отвечающих за работу с персоналом и документооборот в этой отрасли. Кадровая служба функционирует практически в любой организации и имеет ключевое значение для ее деятельности. В 2023 году торжество приходится на среду. «Известия» знакомят читателей с историей и традициями знаменательного дня.

День кадровика – 2023: история праздника

Праздник уходит корнями к 24 мая 1835 года. Именно тогда вышло постановление о взаимоотношениях между рабочими на фабриках и руководством, положившее начало регламентированию этой сферы. В 2005 году Всероссийский кадровый конгресс предложил считать дату события всеобщим праздником работником кадровых служб.

Однако многие компании и организации предпочитают справлять торжество в другую дату — 12 октября, в честь принятия в 1918 году Народным комиссариатом «Инструкции об организации советской рабоче-крестьянской милиции». Это событие можно назвать официальным днем рождения первых отделов кадров — сперва такие сотрудники появились в милиции, а затем и во всех остальных организациях.

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На официальном уровне праздник не закреплен, поэтому каждый работодатель и сотрудник сам вправе решать, в какой день праздновать профессиональное торжество.

День кадровика – 2023: традиции праздника

В день праздника сотрудники отделов кадров собираются вместе на застолья и корпоративы, отмечают успехи по службе и поздравляют друг друга с профессиональным торжеством. Руководство представляет отличившихся сотрудников к повышению и поощряет денежными премиями и другими наградами за трудовые заслуги.

Часто ко дню праздника организуют конференции, круглые столы и научные мероприятия, где обсуждают последние инновации в сфере кадрового оборота и HR.

Виновников торжества поздравляют и дома, в кругу семьи и близких. А некоторые СМИ рассказывают о важности работы кадровиков и истории становления профессии, а также развенчивают популярные мифы.

19 марта в России отмечали День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. «Известия» рассказывали, кого поздравляют в знаменательный день и какие традиции сопровождают праздник.

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