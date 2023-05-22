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Доля квартир евроформата в новостройках Подмосковья выросла

«Главстрой Регионы»: доля квартир евроформата в новостройках Подмосковья достигла 50%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Доля квартир евроформата на рынке первичного жилья Московской области составляет 50%. В 2022 году показатель составлял 35% — рост составил 15 процентных пунктов, сообщили «Известиям» 22 мая аналитики девелоперской компании «Главстрой Регионы».

«Наибольшее количество лотов приходится на студии — 31%. В равной пропорции на евродвушки и трехкомнатные — по 28% от общего числа квартир евроформата. Далее евро-четырехкомнатные — 11% и пятикомнатные — 2%», — рассказали эксперты.

По данным девелопера, наибольшей популярностью пользуются евротрешки (46%) и евродвушки (32%).

В компании отмечают, что такая динамика предсказуема и обусловлена как локацией, так и изменившимися предпочтениями покупателей в результате пандемии коронавируса, а именно — периодом изоляции. Квартиры евроформата — это прежде всего рациональное и эффективное использование площадей, которое достигается за счет объединения различных функциональных зон и исключения бесполезных пространств, пояснили эксперты.

Также специалисты уточнили, что такой подход позволяет даже в небольшом пространстве реализовать все необходимые жилые функции.

«Любая планировка, планировка квартиры в том числе и формат евро- в частности, отображает прежде всего технологию. В случае жилья — технологию проживания. Очевидно то, что технология тем эффективнее, чем меньше в ней бесполезного. Евроформат демонстрирует свое преимущество за счет исключения лишнего и оптимизации оставшегося. Функциональность обеспечивается в том числе за счет оптимального размера помещений и их расположения в структуре квартиры», — сказал главный архитектор «Главстрой Регионы» Виталий Волохин.

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Ранее, 16 мая, аналитики сервиса «Домклик» Сбербанка рассказали «Известиям», что в России в апреле средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке жилья увеличилась на 2,3% по отношению к марту, составив 116 тыс. рублей. Как уточнили эксперты, в столице цены выросли на 0,7%, больше всего жилье в новостройках подорожало в Ростовской (+3,4%), Нижегородской (+2,9%) и Тюменской (+2,2%) областях.

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