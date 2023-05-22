Шесть человек погибли в результате пожара в Абу-Даби

В результате пожара в жилом доме в Абу-Даби погибли шесть человек. Об этом 22 мая сообщила газета Khaleej Times.

Еще семь человек получили ранения. Двое из них находятся в критическом состоянии.

На место происшествия прибыли бригады пожарников, врачей и полиции. Возгорание было локализовано. В управлении гражданской обороны столицы ОАЭ заявили, что причины пожара выясняются.

Ранее в этот день сообщалось, что в столице Филиппин Маниле произошел крупный пожар в центральном почтовом отделении. Оно расположено в историческом центре города и является туристической достопримечательностью.