Шесть человек погибли в результате пожара в Абу-Даби
В результате пожара в жилом доме в Абу-Даби погибли шесть человек. Об этом 22 мая сообщила газета Khaleej Times.
Еще семь человек получили ранения. Двое из них находятся в критическом состоянии.
На место происшествия прибыли бригады пожарников, врачей и полиции. Возгорание было локализовано. В управлении гражданской обороны столицы ОАЭ заявили, что причины пожара выясняются.
Ранее в этот день сообщалось, что в столице Филиппин Маниле произошел крупный пожар в центральном почтовом отделении. Оно расположено в историческом центре города и является туристической достопримечательностью.