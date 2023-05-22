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Подавший сигнал тревоги самолет из Сургута благополучно сел в Перми
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Подавший сигнал тревоги самолет из Сургута благополучно сел в Перми

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Фото: ТАСС/URA.RU
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Самолет рейса Сургут – Москва, ранее подавший сигнал тревоги в полете, благополучно приземлился в Перми. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в авиационных службах.

«Командир самолета принял решение о посадке на ближайшем аэродроме из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров», — рассказали ТАСС в авиакомпании Utair.

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Ранее «Известия» также сообщали, что одному из пассажиров на борту воздушного судна стало плохо. Самолет развернулся, чтобы совершить посадку в аэропорту Перми, спустя около часа полета.

До этого, 11 мая, летевший из Уфы самолет совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения части стойки шасси. Воздушное судно благополучно приземлилось, пострадавших нет. На борту находились 73 пассажира, из них один несовершеннолетний, и шесть членов экипажа.

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