Подавший сигнал тревоги самолет из Сургута благополучно сел в Перми

Самолет рейса Сургут – Москва, ранее подавший сигнал тревоги в полете, благополучно приземлился в Перми. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в авиационных службах.

«Командир самолета принял решение о посадке на ближайшем аэродроме из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров», — рассказали ТАСС в авиакомпании Utair.

Ранее «Известия» также сообщали, что одному из пассажиров на борту воздушного судна стало плохо. Самолет развернулся, чтобы совершить посадку в аэропорту Перми, спустя около часа полета.

До этого, 11 мая, летевший из Уфы самолет совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения части стойки шасси. Воздушное судно благополучно приземлилось, пострадавших нет. На борту находились 73 пассажира, из них один несовершеннолетний, и шесть членов экипажа.