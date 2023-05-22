Мурманская область направят на отдых льготников в санаториях 310 млн рублей

Власти Мурманской области предусмотрели 312,1 млн рублей на оздоровление и отдых льготных категорий граждан в санаториях. Об этом рассказал министр труда и соцразвития региона Сергей Мякишев.

«В планах на этот год оздоровить 4071 человека: 1203 северян посетят санатории Мурманской области, еще 2868 — отдохнут за пределами нашего региона», — сообщил Мякишев.

На отдых в санаториях Мурманской области предусмотрено 77,1 млн рублей. Учреждения расположены в Апатитах, Кировске, Ковдоре и Мончегорске. Воспользоваться путевкой могут лица старше 70 лет, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

На обеспечение отдыха северян за пределами региона выделено 235 млн рублей, уточняет ИА «Би-порт». Людей отправляют в пансионат с лечением «Фламинго» в селе Дивноморском в Краснодарском крае. Получить путевку могут ветераны и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

Отмечается, что в 2023 году объем финансирования был увеличен на 61,4 млн рублей по сравнению с предыдущим годом.