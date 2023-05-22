Французского теннисиста Гастона оштрафовали на €144 тыс. из-за брошенного мяча

Французский теннисист Юго Гастон получил штраф в размере $144 тыс. после того, как он бросил на корт мяч во время игры. Об этом 22 мая сообщила газета L’Équipe.

Инцидент произошел на турнире серии «Мастерс» в Мадриде в матче второго круга с хорватом Борной Чоричом. Француз выронил мяч из кармана, когда у его соперника был сетбол в первой партии. Таким образом он хотел создать помеху розыгрышу и переиграть очко.

В итоге Гастон всё равно проиграл встречу со счетом 3:6, 3:6.

Размер штрафа был определен с учетом того, что Гастон в прошлом сезоне уже демонстрировал подобным образом неспортивное поведение.

За весь 2023 год Гастон заработал около $121 тыс. на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов. Еще $74 тыс. он получит благодаря участию в турнире «Ролан Гаррос» в Париже.

21 мая в Риме прошел финал турнира серии «Мастерс», в котором россиянин Даниил Медведев сыграл с датчанином Хольгером Руне. Россиянин завоевал 20-й титул в карьере и впервые выиграл турнир на грунтовом покрытии.