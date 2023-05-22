Белгородский губернатор Гладков заявил о заходе ДРГ на территорию Грайворонского округа

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков пообещал сообщать подробности по мере их поступления.

Ранее в этот день глава региона сообщал, что в районе 9:00 украинские боевики открыли огонь по Грайворонскому округу. Обстрел велся на протяжении нескольких часов.

В результате украинской атаки пострадали мужчина и женщина. Они были доставлены в районную больницу с минно-взрывными ранениями. По словам Гладкова, женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина — в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, под минометным обстрелом оказалось село Козинка, где от удара снаряда загорелся частный дом, и село Гора-Подол. Там загорелся склад.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что цель диверсий, подобно ДРГ в Белгородской области, — отвлечь внимание от Артемовска (украинское название — Бахмут) и минимизировать политический эффект от потери города Киевом.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам приграничные территории России. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует «желтый» уровень террористической опасности.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.