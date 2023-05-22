Более 200 тыс. цветов высадят в Великих Луках к лету

В Великих Луках (Псковская область) к лету намерены высадить 200 тыс. цветов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской администрации.

К оформлению клумб города уже приступили сотрудники предприятия «Зеленхоз». На сегодняшний день высажено свыше 20 тыс. анютиных глазок, продолжается работа по высадке 200 тыс. однолетних цветов.

В течение месяца будут завершены работы на территории парков и скверов, во дворах домов. По словам заведующей оранжереей «Зеленхоза», клумбы оформляют таким образом, чтобы получился орнамент.