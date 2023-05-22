В ЦБ назвали причину повышенного спроса на наличные в России

Центробанк России в последнее время видит повышенный спрос на наличность, его создают экономики новых регионов страны. Об этом заявил 22 мая зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Согласно данным регулятора, в апреле объем наличных денег в обращении вырос на 3% — до рекордных 17,154 трлн рублей.

Заботкин уточнил, что спрос наблюдался не только в апреле, но уже с конца прошлого года. По его словам, никаких проблем для проведения денежно-кредитные политики нет.

«На наш взгляд, это (спрос на наличные — Ред.) связано с тем, что в новых регионах Российской Федерации, где заметно меньше по понятным причинам распространены безналичные расчеты, наличные используются активно», — сказал зампред ЦБ.

Он напомнил, что с 1 января в новых регионах прекратила хождение наличная гривна, все расчеты были переведены на наличные рубли.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области в сентябре 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов.

Опубликованный в марте опрос аналитического центра НАФИ показал, что более трети россиян (37%) предпочитают хранить наличные накопления дома.

Вместе с тем финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала «Известиям», что хранение денег дома — неэффективный способ, так как средства можно уничтожить физически, кроме того, влияние на сумму сбережений окажет инфляция.