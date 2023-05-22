Скончалась последняя из проживавших на Тайване «женщин для утешения»

Последняя из проживавших на Тайване бывших «женщин для утешения» (военных секс-рабынь) умерла в возрасте 92 лет. Об этом 22 мая говорится на сайте Тайбэйского фонда спасения женщин (TWRF).

Женщина умерла 10 мая. При жизни она не хотела, чтобы ее беспокоили, поэтому фонд сообщил о смерти лишь после церемонии прощания.

Много лет социальные работники TWRF связывались с членами ее семьи или приезжали к ней, чтобы позаботиться, поговорить с ней или просто составить компанию. Председатель и генеральный директор фонда посетили церемонию прощания с усопшей.

В фонде подчеркнули, что он будет и впредь выступать за то, чтобы Тайваньская учебная программа, Музей национальной истории и книги по истории фиксировали историческую правду о «женщинах для утех».

По данным историков, не менее 200 тыс. женщин из стран Азии, прежде всего, из Кореи и Китая, в годы Второй мировой войны были принуждены к службе в полевых борделях японской императорской армии. Фактически они стали секс-рабынями.

Тайбэйский фонд спасения женщин с 1992 года проводил кампанию по восстановлению достоинства жертв тех событий и предоставлению им компенсаций.

В 2015 году Япония признала ответственность за сексуальную эксплуатацию корейских женщин. Токио признал вину за преступления японских военных в 1932–1945 годах и обязался выплатить компенсации (около $8,3 млн) всем живущим южнокорейским жертвам.