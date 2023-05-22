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Физик-ядерщик оценил опасность отключения ЗАЭС от внешнего электроснабжения

Физик-ядерщик Ожаровский: один из блоков ЗАЭС может быть опасен при отключении ЛЭП
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Физик-ядерщик Андрей Ожаровский 22 мая рассказал «Известиям», насколько опасно отключение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от внешнего электроснабжения.

«Это не первый раз случается, когда атомная электростанция теряет внешнее электроснабжение. Хорошо то, что сейчас станция в режиме без генерации электроэнергии, то есть ни один из реакторов не вырабатывает электроэнергию, а значит, не находится под высоким давлением и при высоких температурах. Именно в таком случае отключение от внешней линии — крайне опасный процесс, потому что станция тогда быстро превращается из производителя электроэнергии в потребителя. А при отсутствии внешнего электроснабжения это невозможно», — сказал он.

По словам физика, пять из шести реакторов заглушены полностью, находятся в состоянии холодного останова, блок №5 находится в режиме горячего останова. Этот блок как раз является наиболее опасным, поскольку он потребитель электроэнергии, отметил Ожаровский.

«Электроэнергия важна для охлаждения самих реакторов и для запитывания систем управления и защиты. То, что дизельные генераторы подключились, это очень хорошо», — добавил он.

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Ранее в этот день станция, которая получает питание из Днепропетровской области, потеряла внешнее электроснабжение в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская». В результате станцию пришлось перевести на дизельные генераторы.

Затем директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, станция работает штатно.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, предположил, что отключение Днепровской ЛЭП, в результате которого Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение, стало местью Киева за неудачи на фронте. Он отметил, что аварийных ситуаций, которые могли бы привести к отключению станции от внешнего питания, не было. Как предположил Рогов, электроподача была прервана украинской стороной в ответ на удары по объектам Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории украинскими войсками. В апреле директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС не должна стать местом катастрофы. По его словам, зону безопасности вокруг станции удастся создать до конца 2023 года.

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