Шесть сельских дорог отремонтируют в этом году в Подмосковье

В Московской области в 2023 году намерены капитально отремонтировать шесть сельских дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Речь идет о дорогах в Егорьевске, Чехове, Сергиеве Посаде, Клину, Талдоме и Зарайске. Покрытие на них заменят на асфальтобетонное, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как рассказал глава минтранса Алексей Гержик, ремонт позволит обеспечить проезд местных жителей и экстренных служб, которые ранее не могли попасть в деревни из-за размытия дорог в распутицу.

Завершить работы планируется осенью.

В феврале сообщалось, что на дорогах Подмосковья планируют установить порядка 600 комплексов фотовидеофиксации.