Спикер Верховной рады призвал Швецию передать Украине истребители Gripen

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук призвал Швецию передать истребители Gripen. Его слова 22 мая привел Telegram-канал парламента.

«Находясь с визитом в Швеции, встретился с государственным секретарем МИД Яном Кнутссоном. Прежде всего, поблагодарил Швецию за всестороннюю помощь Украине. В ходе встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen», — заявил Стефанчук.

Стороны также обсудили членство Украины в Европейском союзе (ЕС). По словам Стефанчука, Киев рассчитывает начать переговоры о полноценном членстве в объединении до конца 2023 года.

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по подготовке летчиков Украины к пилотированию F-16 и других военных самолетов. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную США Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной помощи.

Ранее, 20 мая, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. Подготовить украинских пилотов к работе на данном типе самолетов уже выразили готовность Дания и Великобритания.

10 апреля советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что киевские власти намерены получить от Запада американские истребители F-16, поскольку остальные модели военной авиации придется долго ждать. По его словам, данная модель самолета — самая распространенная в мире, их количество составляет более 4,5 тыс. Они могли бы быть доставлены Киеву оперативно, в отличие от многоцелевого истребителя Typhoon, его шведского «собрата» Gripen или французского Rafale.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.