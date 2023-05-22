Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал блогера и бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA (в Белоруссии канал признан экстремистским) Романа Протасевича. Об этом журналистам в понедельник, 22 мая, рассказал сам блогер.

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — приводит его слова агентство БелТА.

Отмечается, что указ о помиловании Лукашенко подписал еще 16 мая. Протасевич выразил благодарность Белоруссии и президенту страны за принятое решение.

«Я надеюсь, что дальше будет только лучше», — добавил он.

Блогер заявил, что не намерен уезжать из Белоруссии, хочет быть полезным государству. Экс-главред NEXTA отметил, что уже имеет некоторые профессиональные планы, но пока не уверен в их реализации.

Официально информация о помиловании еще не подтверждена.

3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии. Было установлено, что экс-редактор NEXTA публиковал деструктивные информационные материалы и призывал протестно настроенных граждан совершать акты терроризма.

Позднее, 18 мая, в суде сообщили, что приговор вступил в законную силу, решение судей блогер обжаловать не стал. На уточняющий вопрос о том, взят ли Протасевич под стражу, представитель суда отметила, что «это в порядке исполнения». До этого времени осужденный оставался под домашним арестом.

Протасевич был задержан в Минске в мае 2021 года. Он дал признательные показания по делу об организации протестов в Белоруссии.