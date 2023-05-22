Ремонт теплосетей стартовал у гостиницы «Октябрьская» в Пскове

В Пскове стартовал ремонт теплосетей на улице Кузнецкой. Работы ведутся в районе гостиницы «Октябрьская», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Под замену попадает отрезок протяженностью 100 м. Отключение горячего водоснабжения не планируется.

Городские власти между тем планируют провести на перекрестке замену дорожного покрытия.

«Раз власти нашли средства на ремонт перекрестка и будут его ремонтировать с полным перекрытием, наша задача упрощается. Естественно, мы приступили к работам чуть раньше, так как к моменту полного перекрытия Октябрьского проспекта мы должны быть готовы», — добавили в «Псковских тепловых сетях».

По словам сотрудников предприятия, ремонт сетей может стать одной из самых крупных ремонтных работ этого года. Часть перекрестка на Кузнецкой уже перекрыта.