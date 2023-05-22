Присяжные признали виновным жителя Тюмени в убийстве восьмилетней девочки

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу о резонансном убийстве в Тюмени восьмилетней Насти Муравьевой, говорится 22 мая в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Виталий Бережной признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 126, ч. 4 ст. 131, ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 105 УК РФ (похищение человека; изнасилование; насильственные действия сексуального характера; убийство).

Присяжные сочли доказанным, что в июне 2021 года Бережной в жилом доме по улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую ему девочку.

«Обманным путем он заманил потерпевшую к себе в арендованную квартиру в этом же доме, где совершил ее убийство», — указали в ведомстве.

Отягчающим обстоятельством стало то, что в день совершения преступления убийца находился в состоянии наркотического опьянения.

«На основании вердикта коллегии присяжных заседателей судом в отношении Бережного будет вынесен обвинительный приговор», — заключили в СК.

Пропажа ребенка вызвала широкий общественный резонанс, девочку больше месяца искали сотрудники полиции, СК, МЧС, волонтеры и местные жители.

После убийства мужчина упаковал тело ребенка и хранил его в квартире, после чего спрятал на берегу озера Оброчное. Тело случайно обнаружили сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

Подозреваемого задержали через несколько дней. На допросе он отметил, что понимает причину задержания и признался в содеянном преступлении.