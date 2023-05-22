Реклама
Прямой эфир
Мир
Синан Оган призвал сторонников голосовать во втором туре за Эрдогана
Общество
Гладков объявил режим КТО в Белгородской области
Политика
Политолог назвал возможную тему переговоров Путина и Лукашенко 24 мая
Недвижимость
Доля квартир евроформата в новостройках Подмосковья выросла
Происшествия
Подавший сигнал тревоги самолет из Сургута благополучно сел в Перми
Авто
В России появился новый автомобильный бренд Forthing
Спорт
Французского теннисиста Гастона оштрафовали на €144 тыс. из-за брошенного мяча
Экономика
«Газпром экспорт» получил от финской Gasum уведомление о расторжении контракта
Происшествия
Бывший хладокомбинат загорелся в центре Москвы
Спорт
Трехкратный олимпийский чемпион по баскетболу Энтони завершил карьеру
Общество
Суд взыскал с Siemens в пользу РЖД по 6 млн руб. в день за отказ поставлять «Сапсаны»
Мир
Апелляционная палата утвердила победу Гуцул на выборах главы Гагаузии

Присяжные признали виновным жителя Тюмени в убийстве восьмилетней девочки

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу о резонансном убийстве в Тюмени восьмилетней Насти Муравьевой, говорится 22 мая в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Виталий Бережной признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 126, ч. 4 ст. 131, ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 105 УК РФ (похищение человека; изнасилование; насильственные действия сексуального характера; убийство).

Присяжные сочли доказанным, что в июне 2021 года Бережной в жилом доме по улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую ему девочку.

«Обманным путем он заманил потерпевшую к себе в арендованную квартиру в этом же доме, где совершил ее убийство», — указали в ведомстве.

Отягчающим обстоятельством стало то, что в день совершения преступления убийца находился в состоянии наркотического опьянения.

«Лежала в мешке у заправки»: в Тюмени нашли мертвой 9-летнюю девочку
Школьница ушла на прогулку в конце июня и пропала

«На основании вердикта коллегии присяжных заседателей судом в отношении Бережного будет вынесен обвинительный приговор», — заключили в СК.

Пропажа ребенка вызвала широкий общественный резонанс, девочку больше месяца искали сотрудники полиции, СК, МЧС, волонтеры и местные жители.

После убийства мужчина упаковал тело ребенка и хранил его в квартире, после чего спрятал на берегу озера Оброчное. Тело случайно обнаружили сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

Подозреваемого задержали через несколько дней. На допросе он отметил, что понимает причину задержания и признался в содеянном преступлении.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023