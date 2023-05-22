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Глава Харьковской области сообщил о взрывах в регионе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о произошедших взрывах в регионе днем 22 мая. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в регионе объявлена воздушная тревога.

«Жители Харькова и области, снова удары. <...> Не игнорируйте сигналы тревоги», — следует из его сообщения.

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В Минобороны России эти данные не комментировали.

Накануне украинские Telegram-каналы сообщили о взрывах в Днепропетровской области в районе Павлограда.

В ночь на 22 мая Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме Днепр, сообщал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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