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Захарова напомнила замглавы МИД Польши о вкладе СССР в освобождение Варшавы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 22 мая, напомнила заместителю министра иностранных дел Польши Аркадиушу Мулярчику о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов после его слов о подсчете ущерба от действий Советского Союза.

«Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши. А необразованным напоминаю о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой», — написала она в Telegram-канале.

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О том, что Варшава начала подсчитывать ущерб СССР во время и после Второй мировой войны, Мулярчик сказал в понедельник в эфире Польского телевидения.

Ранее, 2 мая, глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша может потребовать репарации от России после того, как получит выплаты от Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непонятными заявления Польши о желании получить репарации и от Германии, и от РФ.

В конце января заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Варшава инициирует в Совете Европы резолюцию о выплате репараций. Он отметил, что проект резолюции касается изучения правомочности Варшавы на получение компенсации от ФРГ. Он сообщил тогда, что проект подписан 35 парламентариями из 11 стран Совета Европы.

Польские политики неоднократно выступали с инициативой потребовать деньги не только у ФРГ, но и у России. Так, в сентябре прошлого года президент Польши Анджей Дуда одобрил эту идею. Тогда Песков отмечал, что подобные идеи только вредят престижу страны и существенно осложняют контакты не только с Россией, но и с польскими союзниками.

Летом 2022 года издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также в Европе, сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.

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