Глава Минпросвещения поздравил выпускников с «Последним звонком»

Министр просвещения России Сергей Кравцов 22 мая поздравил российских выпускников с «Последним звонком» и пожелал им хранить национальные традиции.

«Дорогие выпускники! <...> бережно храните национальные традиции, историческое и культурное наследие нашей страны, стремитесь в полной мере реализовать свой потенциал на благо России», — приводятся слова Кравцова на сайте Минпросвещения.

Министр напомнил, что 2023 год объявлен в стране Годом педагога и наставника. В связи с этим он вспомнил о вкладе учителей в воспитание молодого поколения.

«Последние звонки» в школах России начались с 22 мая.

В этом году школьникам предстоит сдать четыре ЕГЭ, обязательные — русский язык и математика и два предмета на выбор.

16 мая руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ЕГЭ вряд ли претерпит серьезные изменения в ближайшие 10 лет.