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Песков заявил, что Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородской области

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Силовые ведомства доложили президенту РФ Владимиру Путину о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область, заявил 22 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что доклады главе государства подготовили Минобороны, ФСБ и Погранслужба.

«Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что проводится работа по выдавливанию диверсантов с территории России и их уничтожению.

«Сил и средств на месте достаточно», — подчеркнул он.

По мнению Пескова, подобная попытка ДРГ совершена с целью отвлечения от ситуации на бахмутском направлении, где два дня назад был освобожден от неонацистов город Артемовск (украинское название — Бахмут).

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О проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа Белгородской области сообщил ранее в этот день глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что армия РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимает необходимые меры по ликвидации противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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