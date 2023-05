Компанию Meta оштрафовали в Ирландии на €1,2 млрд

Ирландская Комиссия по защите данных (Irish Data Protection Commission) оштрафовала компанию Meta Platforms Inc. (признана экстремистской и запрещена в РФ) на €1,2 млрд. Как пишет 22 мая издание The New York Times, компании вменяется в вину недостаточная защита личных данных пользователей Евросоюза (ЕС).

Регулятор в Дублине отмечает, что передавая данные между Европой и США компания «не уделила внимания рискам для фундаментальных прав и свобод» пользователей. И это несмотря на то, что Европейский суд уже предупреждал Meta о необходимости усилить меры защиты информации от слежки, применяемой властями США.

Компании давалось пять месяцев, чтобы принять меры и прекратить передачу персональных данных граждан ЕС в США, а также шесть месяцев, чтобы удалить ранее переданную информацию. Однако она этого не сделала. Как отметил президент Meta по международным отношениям Ник Клегг, компания «разочарована» решением комиссии, так как использует «такой же способ передачи данных, как тысячи других ей подобных».

Наложенный европейским регулятором штраф является рекордным за все время действия Общего регламента о защите данных. Согласно ему комиссии ЕС могут штрафовать компании только на сумму до 4% от их годовой выручки.

Ранее, 21 мая, ирландский регулятор также наложил штраф на американскую компанию Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России). С нее намерены взыскать более €746 млн за нарушение правил обработки пользовательской информации.

В марте прошлого года Тверской суд Москвы принял решение о немедленном запрете деятельности признанной в РФ экстремистской компании Meta. Уточнялось, что запрещенными в РФ оказались Facebook и Instagram (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Причиной блокировки стало решение компании в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян и военнослужащих Вооруженных сил РФ.

16 мая Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иск российских блогеров общественного движения «Совет блогеров» в отношении американской компании Meta и обязал выплатить 4,5 млн рублей совокупно в пользу блогеров. Таким образом суд взыскал половину запрошенных средств, которые блогеры потратили на таргетированную рекламу.