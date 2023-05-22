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Пушков заявил о не готовности НАТО принять Украину из-за риска конфликта с РФ

Сенатор Пушков: НАТО не берет Киев в свой состав, чтобы не вступать в конфликт с РФ
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Antti Aimo-Koivisto
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Североатлантический альянс не готов принимать Украину, поскольку в противном случае окажется в двусмысленном положении, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«НАТО не готова выполнять главное условие, которое повлек бы за собой прием Украины в альянс. В этом случае альянс должен был бы, в соответствии с пятой статьей своего устава, вступить в прямую войну с Россией в целях защиты своего нового члена», — написал он в своем Telegram-канале 22 мая.

Если же, по его словам, страны НАТО отказались бы это делать, то альянс не реализовал бы свою главную задачу и «разлетелся на куски».

Как указал Пушков, перевод вопроса о включении в альянс Украины, конфликтующей с Россией, в практическую плоскость привел бы к глубокому расколу внутри организации, которого ее руководители хотят избежать всеми, так как это может привести к ее разрушению.

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Накануне канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита «группы семи» (G7) заявил, что Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО. Он также обратил внимание, что изначально было ясно, что «этого не произойдет в обозримом будущем».

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Копенгагенскому саммиту демократии призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации. Саммит в Вильнюсе пройдет 11–12 июля.

30 сентября минувшего года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.

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