Новобранцы 87-го отдельного стрелкового полка учатся вести бой на открытой местности, свой опыт им передают штурмовики. Кадры подготовки показал 22 мая корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Обучение молодых солдат проходит одном из полигонов авдеевского направления в Донецкой Народной Республике.

Как отметил журналист, 100 м в чистом поле во время обычной прогулки можно пройти достаточно быстро, но в условиях боя всё не так, бойцам на открытой местности сложнее всего спрятаться от вражеского огня.

«Настолько важно, что это цена жизни твоей. Чем ты быстрее будешь двигаться, передвигаться, настолько дольше ты проживешь. Очень быстро надо делать всё», — рассказал военнослужащий с позывным Мурманск.

Новобранцы учатся поражать цели из гранатометов, отстреливаться из автоматов, быстро передвигаться в полном снаряжении. От сноровки зависит их жизнь, отметил инструктор.

Ранее в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российская армия продвигается вперед на авдеевском и марьинском направлениях, несмотря на переброску значительных резервов со стороны Украины.

До этого, 20 мая, Северьянов сообщил, что российские артиллеристы продолжают эффективную работу по уничтожению противника на авдеевском направлении в ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.