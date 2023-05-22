Новый мост поврежден в результате дождя на Ставрополье

Пешеходная зона моста пострадала во время дождя в Минеральных Водах (Ставропольский край). Восстановительные работы займут около недели.

Обрушение произошло на новом путепроводе через железнодорожные пути. По данным администрации, причиной происшествия стало проседание грунта во время дождя. Власти намерены провести аварийные работы таким образом, чтобы ситуация больше не повторилась. Об этом пишет NewsTracker.

Ремонт моста был завершен в конце 2022 года. Рабочие укрепили опоры и заменили балки.

Ранее сообщалось, что в Тынде (Амурская область) выполнят реконструкцию пешеходного моста, которому 43 года.