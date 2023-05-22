Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по объектам на территории аэродрома Днепр с помощью высокоточного оружия. Об этом сообщил в понедельник, 22 мая, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удар был нанесен по ангарам с вооружением, боеприпасами и авиационной техникой, а также по технической позиции подготовки ракет.

«Все назначенные объекты уничтожены», — добавил Конашенков.

Кроме того, склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР).

Днем ранее сообщалось, что группировка «Центр» ВС России нанесла огневое поражение двум украинским бригадам и одному полку. В результате огневого воздействия российских артиллерийских подразделений противник понес значительные потери в личном составе и технике.

В свою очередь, авиация нанесла удары по складам боеприпасов, опорным пунктам и пунктам временной дислокации украинских войск в районах населенных пунктов Кременная, Ямполовка, Червоная Диброва.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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