Переправу в ЯНАО закрыли из-за начала ледохода

В Ямало-Ненецком автономном округе приостановили работу судов на воздушных подушках, задействованных на переправе Салехард – Лабытнанги. Причиной стали подвижки льда.

По данным департамента транспорта, ледоход может продолжиться 23 мая. В таком случае планируется привлечение авиации, пишет ИА «Ура.ру».

Утренние рейсы из Салехарда будут отправляться в 8:00. Вылеты запланированы по мере накопления пассажиров. На каждый борт может поместиться до 17–22 человек.

Ранее в этот день сообщалось об ограничении проезда на участке трассы «Колыма» в Якутии. Это необходимо для превентивного отвода паводковых вод.