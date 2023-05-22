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Переправу в ЯНАО закрыли из-за начала ледохода

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В Ямало-Ненецком автономном округе приостановили работу судов на воздушных подушках, задействованных на переправе Салехард – Лабытнанги. Причиной стали подвижки льда.

По данным департамента транспорта, ледоход может продолжиться 23 мая. В таком случае планируется привлечение авиации, пишет ИА «Ура.ру».

Утренние рейсы из Салехарда будут отправляться в 8:00. Вылеты запланированы по мере накопления пассажиров. На каждый борт может поместиться до 17–22 человек.

Ранее в этот день сообщалось об ограничении проезда на участке трассы «Колыма» в Якутии. Это необходимо для превентивного отвода паводковых вод.

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