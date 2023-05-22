Историческую монету за 36 тыс. рублей украли у пенсионера в Петербурге

Историческую монету стоимостью более 30 тыс. рублей украли у пенсионера в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «78» в понедельник, 22 мая.

Мужчина обратился в полицию накануне. 53-летний уроженец Севастополя рассказал, что 1 рубль 1767 года выпуска с изображением Екатерины II у него стащили со стола на Удельном рынке.

Горожанин оценил ущерб в 36 тыс. рублей. Проводится проверка.

Ранее в мае сообщалось, что в Твери рецидивист сорвал золотую цепь с крестом с шеи пенсионерки. Ущерб пожилая женщина оценила в 18 тыс. рублей.