Жительнице Мурманской области вернули сбежавшую в Норвегию собаку

Жительнице поселка Никель в Мурманской области вернули собаку Соню, которая сбежала в Норвегию. Об этом 22 мая Татьяна сообщила «РИА Новости».

Женщина рассказала, что взяла четырехлетнюю собаку из поселкового приюта. Зимой питомца пришлось отправить на временную передержку в город Заполярный. В последний день пребывания в другом месте пес сбежал.

«Ее (собаку. — Ред.) несколько раз видели на трассе, она шла в сторону Мурманска, искали три месяца, однажды она даже забрела на комбинат», — рассказала Ольгейзер.

Женщина в течение нескольких месяцев пыталась найти Соню с помощью волонтеров. В конце концов, ее обнаружили в норвежском городе Киркенесе, где собаку временно приютили жители частного дома.

«Я сразу написала в полицейский комиссариат, связалась с различными службами, нашла в Киркенесе русских, подключилась полиция, поймала ее. Со мной связались наши пограничники, я выслала паспорт, фотографии Сони, доказала, что являюсь ее хозяйкой», — сказала Ольгейзер.

В настоящее время Соня находится на карантине, ей должны сделать необходимые прививки и провести чипирование.

Ранее, 8 апреля, сотрудники МЧС спасли щенка, застрявшего в бетонной плите в Благовещенске. Собака забралась в круглое отверстие и не смогла выбраться обратно. Местная жительница сообщила о скулящем щенке в центральный пункт пожарной связи города.