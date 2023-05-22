Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном доме в Тюменской области

Пятилетний ребенок погиб в результате пожара в селе Уват Тюменской области. Источником пожара могла стать акустическая колонка.

Возгорание произошло ночью 22 мая в однокомнатной квартире многоквартирного дома. Во время тушения обнаружен погибший ребенок, пишет ИА «Ура.ру». По предварительной версии, причиной горения стал аварийный режим работы техники.

За минувшую неделю в Тюменской области ликвидировали 150 пожаров.

В Казани пожилой мужчина погиб в результате пожара в двухквартирном доме. В одной из квартир загорелся балкон. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.