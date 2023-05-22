Около 1 млрд рублей потратили на тушение пожаров в Тюменской области

В Тюменской области на тушение лесных пожаров потратили уже около 800 млн рублей. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на департамент финансов региона.

Деньги выделяются из резервного фонда областного правительства. Сумма средств, потраченных на оплату работы авиации, которую задействовали в тушении огня, не указывается. Как уточняет megatyumen.ru, ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» заплатит авиационным предприятиям за работу, выполненную с апреля по конец мая.

В региональном департаменте лесного комплекса сообщают, что база по охране лесов заключила контракт с двумя авиационными предприятиями. Сейчас с лесными пожарами ведут борьбу вертолеты Ми-8Т, МИ-8АМТ/МТВ с водосливным устройством.

«Наш город» пишет о крупном лесном пожаре у населенного пункта Балахлей в Аромашевском районе. С возгоранием борются пожарные из Республики Коми. Пожар в районе села Касьяново удалось ликвидировать. Там есть остаточный дым от тлеющих деревьев, рассказал агентству представитель администрации Вагайского района Сергей Сидоренко.

Ранее, 17 мая, глава МЧС Александр Куренков в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину назвал неблагоприятным прогноз развития обстановки с природными пожарами в России. По словам Куренкова, МЧС направили основные силы на защиту населенных пунктов от возгораний.