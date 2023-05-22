WSJ назвала возможных будущих гарантов безопасности Украины

США и Евросоюз (ЕС) могут предоставить Киеву гарантии, направленные на укрепление обороноспособности и суверенитета, ключевым партнером станет Вашингтон, а участвовать в соглашении будут Германия, Великобритания и Франция, сообщает 22 мая The Wall Street Journal (WSJ).

Как рассказал изданию президент Польши Анджей Дуда, приоритетом в соглашении о безопасности для Украины станут поставки оружия и передовых технологий.

«Обсуждения на эту тему идут прямо сейчас», — сказал он.

Именно Польша одной из первых поставила Украине истребители — советские МиГ-29, напоминает издание.

Западные лидеры сравнивают модель потенциального соглашения с обеспечением безопасности Израиля. Так, страна не входит в НАТО, но много лет была основным партнером США на Ближнем Востоке и крупнейшим получателем американской помощи.

Накануне, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом на полях саммита G7 в Хиросиме попросил о гарантиях безопасности для страны до ее вступления в НАТО. Также он поблагодарил американского лидера за новый пакет военной помощи.

Также в воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в Североатлантический альянс. Изначально было ясно, что Киев не присоединится к военному блоку «в обозримом будущем», отметил политик.

30 сентября 2022 года президент Украины сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан тогда указал, что расширение альянса сейчас несвоевременно.