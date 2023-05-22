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СМИ сообщили о намерении «Феррари» предложить Хэмилтону контракт на €50 млн

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Команда «Формулы-1» «Феррари» собирается предложить британскому пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону контракт с зарплатой €50 млн. Об этом сообщает издание Daily Mail 22 мая.

Уточняется, что контракт будет рассчитан до конца следующего сезона.

Как уточняет издание, переговоры с Хэмилтоном проходят «на самом высоком уровне» не только в кругу «Феррари», но и сам президент команды Джон Элканн уже находится в тесном контакте с британцем.

Вместе с тем британский гонщик ранее заявлял, что «закончит карьеру там, где ее начал» — в «Мерседесе». Однако эта новость ставит высказывание пилота под сомнение.

Несмотря на огромную сумму сделки, деньги не будут решающим фактором, из-за которого Хэмилтон примет решение. Дело в том, что и «Мерседес», и «Феррари» готовы предоставить ему одинаковые суммы.

На переход Хэмилтона из одной команды в другую, предполагает издание, может повлиять тот факт, что его кумир трехкратный чемпион мира в классе «Формула-1» Айртон Сенна должен был выступать за Ferrari в 1995 году, но погиб в Имоле годом ранее.

По данным источника, Хэмилтон может занять место испанца Карлоса Сайнса либо монегаска Шарля Леклера, который уйдет в «Мерседес».

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Ранее, 8 мая, сообщалось, что нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил в пятом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Майами, прошедшем на трассе в США. Вторым в Майами стал партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес. Третьим — испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

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