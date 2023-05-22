Белгородский губернатор Гладков заявил о заходе ДРГ на территорию Грайворонского округа

На территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 22 мая.

«Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал он в своем Telegram-канале.

Он намерен делиться подробностями по мере их поступления.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Минобороны, ФСБ и погранслужба доложили президенту России Владимиру Путину о попытке прорыва украинских диверсантов. По его словам, сейчас ведется работа по их выдавливанию с российской территории.

Пресс-секретарь отметил, что подобная попытка ДРГ была совершена с целью отвлечения от провала ВСУ в Артемовске (украинское название — Бахмут).

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам приграничные территории России. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует «желтый» уровень террористической опасности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.