Мужчина-пенсионер погиб при пожаре в многоквартирном доме в Казани

В Советском районе Казани в результате пожара в многоквартирном доме погиб пожилой мужчина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел 21 мая в двухэтажном доме на улице Аделя Кутуя. Как выяснилось, в одной из квартир загорелся балкон, площадь возгорания составила 3 кв. м.

В ходе тушения спасатели обнаружили тело 75-летнего мужчины без признаков жизни. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Как уточняет InKazan.ru, в ночь 22 мая вероятно из-за неосторожного обращения с огнем при курении пожар случился в девятиэтажке на проспекте Мира в Набережных Челнах. Из горящей квартиры бил спасен 39-летний мужчина, его госпитализировали с отравлением продуктами горения в больницу скорой медпомощи.

С верхних этажей также были спасены семь человек, в том числе ребенок. Пострадал 70-летний мужчина, с отравлением продуктами горения его доставили в горбольницу № 2.

Обстоятельства возгораний устанавливаются.