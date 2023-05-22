На Украине сообщили о задержке выплат внутренним переселенцам

Вице-премьер Украины Ирина Верещук 22 мая заявила, что власти задерживают выплаты внутренне перемещенным лицам. Она призвала оперативно погасить эти долги, так как задержки создают социальное напряжении.

«Люди должны получать выплаты и пособия <...> в четкие сроки <...>, для многих из них это единственный источник дохода», — приводит слова Верещук пресс-служба министерства реинтеграции страны в Telegram-канале.

По словам вице-премьера, сложившаяся ситуация возникла из-за разногласий между отдельными ведомствами.

В начале мая глава минфина Украины Сергей Марченко признал, что в стране нет денег для допвыплат военным.

В марте бывший украинский премьер Николай Азаров отмечал, что от своевременного поступления западных средств Киеву зависит обеспечение первоочередных социальных расходов: выплаты пенсий и зарплат бюджетников.