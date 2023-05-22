Дело возбудили после падения унитаза на ребенка у школы Благовещенска

В Благовещенске возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников школы. Их подозревают в том, что они по неосторожности нанесли тяжкий вред 11-летней ученице. Фигурантам грозит арест на срок до полугода.

Амурская служба новостей со ссылкой на региональное СУ СКР пишет, что утром 19 мая двое работников школы после ремонта туалета выбросили из окна второго этажа унитаз. При падении он задел школьницу, шедшую на урок физкультуры.

В итоге девочка получила травмы. Ей потребовалась медицинская помощь. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

ИА PriamurMedia уточняет, что санкции по ч. 1 ст. 118 предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до шести месяцев. Возможны либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо арест на срок до полугода.

Ранее, 5 мая, сообщалось, что в Москве мужчина отрезал жене руку болгаркой. Поводом стало ее желание развестись.