Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Гладков сообщил о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области
Мир
Китай заявил о недоверии желанию США наладить отношения
Мир
Песков заявил о намерении России продолжать диалог с Арменией об участии в ОДКБ
Общество
В Кремле заявили об отсутствии позиции по увеличению рабочей недели
Мир
Песков назвал неконструктивным нежелание ЕС переподключать Россельхозбанк к SWIFT
Армия
В ЛНР заявили о нахождении основной части ВСУ после отхода из Артемовска в Часов Яре
Политика
Спецпосланник правительства КНР приедет с визитом в Россию
Мир
Премьер Греции отказался формировать коалиционное правительство
Политика
Политолог рассказал о политическом кризисе из-за возможного дефолта в США
Происшествия
Футбольные фанаты подрались в Москве после дерби «Спартака» и ЦСКА
Мир
Украинские СМИ сообщили о готовящейся отставке премьер-министра Шмыгаля
Общество
Финская компания Gasum расторгла газовый контракт с «Газпром экспорт»

«Терминал Астафьева» в Находке выполнил первый контейнерный экспорт

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предприятие «Терминал Астафьева» в Находке успешно отправило свой первый контейнерный груз на экспорт, сообщает пресс-служба компании в понедельник, 22 мая.

Всего на борт двух судов погрузили 136 контейнеров, они ушли в Юго-Восточную Азию. По словам специалистов, часть погрузки была оперативно выполнена по технологии «платформа-борт» без размещения контейнеров на складских площадках предприятия.

Как отмечает zr.media, теперь компания осуществляет весь спектр экспортно-импортных операций, что открывает больше возможностей клиентам по доставке контейнерных грузов.

Ранее «Терминал Астафьева» успешно освоил технологию выгрузки контейнеров «борт-вагон» и получил генеральное разрешение таможни Находки на хранение контейнерных грузов на своей площадке. В ближайшей перспективе это позволит увеличить грузооборот порта.

Сейчас предприятие отправляет до семи контейнерных поездов в неделю. Отправка проходит как на фитинговых платформах, так и в полувагонах, что значительно ускоряет сроки доставки в центральную часть России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023