«Терминал Астафьева» в Находке выполнил первый контейнерный экспорт

Предприятие «Терминал Астафьева» в Находке успешно отправило свой первый контейнерный груз на экспорт, сообщает пресс-служба компании в понедельник, 22 мая.

Всего на борт двух судов погрузили 136 контейнеров, они ушли в Юго-Восточную Азию. По словам специалистов, часть погрузки была оперативно выполнена по технологии «платформа-борт» без размещения контейнеров на складских площадках предприятия.

Как отмечает zr.media, теперь компания осуществляет весь спектр экспортно-импортных операций, что открывает больше возможностей клиентам по доставке контейнерных грузов.

Ранее «Терминал Астафьева» успешно освоил технологию выгрузки контейнеров «борт-вагон» и получил генеральное разрешение таможни Находки на хранение контейнерных грузов на своей площадке. В ближайшей перспективе это позволит увеличить грузооборот порта.

Сейчас предприятие отправляет до семи контейнерных поездов в неделю. Отправка проходит как на фитинговых платформах, так и в полувагонах, что значительно ускоряет сроки доставки в центральную часть России.