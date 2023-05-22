Больше 600 человек пострадали от укусов клещей в Оренбургской области

С начала сезона в Оренбургской области 658 человек пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает 56orb.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Всего пострадали 246 детей. Только за минувшую неделю клещей сняли с 169 человек, в том числе с 73 детей. Случаи присасывания вредителей зарегистрированы во всех муниципалитетах, кроме Кваркенского и Акбулакского районов. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Бузулуке, Новотроицке и Оренбургском районе. Случаи боррелиоза и энцефалита пока не зарегистрированы, уточняет РИА «Оренбуржье».

Наиболее часто клещей обнаруживают на придомовых территориях в селах и деревнях, а также на садовых участках.

Ранее в этот день сообщалось о первом за сезон случае боррелиоза в Волгоградской области. Заразился ребенок в Суровикинском районе.