Три человека пострадали во время огненного шоу в ночном клубе в Стамбуле

В Стамбуле три человека пострадали во время перфоманса в ночном клубе. Об этом 22 мая сообщает Telegram-канал «Первый турецкий».

«Огненное шоу обернулось катастрофой в Стамбуле», — говорится в сообщении.

В ночном заведении в районе Таксим загорелся спирт, разлитый на баре.

В ночь на 21 мая три человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Канзас-Сити в США. По информации правоохранительных органов, еще два человека пострадали. Они были госпитализированы.