Три человека пострадали во время огненного шоу в ночном клубе в Стамбуле
В Стамбуле три человека пострадали во время перфоманса в ночном клубе. Об этом 22 мая сообщает Telegram-канал «Первый турецкий».
«Огненное шоу обернулось катастрофой в Стамбуле», — говорится в сообщении.
В ночном заведении в районе Таксим загорелся спирт, разлитый на баре.
В ночь на 21 мая три человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Канзас-Сити в США. По информации правоохранительных органов, еще два человека пострадали. Они были госпитализированы.