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Действия украинской ДРГ пресечены в районе Новодонецкого в ДНР

Минобороны: в районе Новодонецкого в ДНР пресечены действия украинской ДРГ
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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В районе населенного пункта Новодонецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом 22 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы», — сказал он.

Конашенков уточнил, что всего российские военные за минувшие сутки ликвидировали четыре украинских ДРГ в Харьковской области и ДНР. Деятельность трех из них пресечена у населенных пунктов Тимковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области.

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Накануне Конашенков сообщил, что на купянском направлении за сутки ликвидированы пять украинских ДРГ. Они уничтожены в районах Першотравневого, Тимковки, Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской Народной Республики.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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