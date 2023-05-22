Действия украинской ДРГ пресечены в районе Новодонецкого в ДНР

В районе населенного пункта Новодонецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом 22 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы», — сказал он.

Конашенков уточнил, что всего российские военные за минувшие сутки ликвидировали четыре украинских ДРГ в Харьковской области и ДНР. Деятельность трех из них пресечена у населенных пунктов Тимковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области.

Накануне Конашенков сообщил, что на купянском направлении за сутки ликвидированы пять украинских ДРГ. Они уничтожены в районах Першотравневого, Тимковки, Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской Народной Республики.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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