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Политолог не увидел перспективы для реформы Совета Безопасности ООН

Политолог Бышок: нет оснований для включения новых стран в состав постоянных членов СБ ООН
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Для включения новых стран в состав постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН нужны веские основания, таковых пока нет. Об этом 22 мая «Известиям» заявил политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш на полях саммита G7 призвал к реформированию Совета Безопасности организации и институтов Бреттон-Вудской системы. По его словам, «Бреттон-Вудская система и Совет Безопасности отражают соотношение держав 1945 года».

«Критиковать ООН стало уже таким мейнстримом, что это делает даже генсек Гутерриш. На самом деле проблема реформирования СБ ООН в том, что предлагаемые меры не гарантируют успех. Говорят о том, что необходимо расширить число постоянных членов ООН — добавить еще, например, Индию или Японию, или Германию, или кого-то из Латинской Америки. Но при этом кто сказал, что эти страны сейчас не могут открыто выражать свои позиции на площадках ООН?» — сказал Бышок.

Политолог выразил сомнение в том, что если число постоянных членов СБ ООН будет увеличено, то «это каким-то образом решит проблему».

«Это ведь формальная история, связанная с цифрами, но не с содержанием самого проекта. А все предложения по реформе СБ так или иначе скорее упираются в цифры и в то, кого именно включить дополнительно в постоянные члены», — пояснил он.

Собеседник «Известий» также подчеркнул, что мировые политические системы всегда связаны с завершением какой-либо войны.

«Когда мы говорим про Бреттон-Вудскую или Ялтинско-Потсдамскую системы, которые с точки зрения Гутерриша устарели, всё-таки нужно понимать, что в целом мировые политические системы всегда связаны с завершением какой-то войны. Например, после наполеоновских войн была одна система, после Первой мировой войны — вторая система, после Второй мировой войны — третья система, и так далее», — сказал он.

Сейчас же никакая глобальная война не закончилась, отметил Бышок, соответственно, непонятно, на каком основании в число постоянных членов СБ ООН могут быть включены новые государства.

«Нужно понимать, что пять постоянных членов СБ ООН заслужили там быть своим вкладом в победу над нацисткой Германией, милитаристской Японией и их союзниками. Не совсем понятно, на каком основании сейчас какие-то дополнительные страны будут включаться в расширенный СБ ООН», — заключил политолог.

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В апреле кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков заявил «Известиям», что в настоящее время реформа СБ ООН маловероятна.

Таким образом он отреагировал на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что «СБ ООН нуждается в экстренной и всеобъемлющей реформе, так как не в состоянии решать судьбу человечества».

По мнению Конькова, говорить о реформе СБ ООН имеет смысл «в более стабильных условиях международных отношений».

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