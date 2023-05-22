Октябрьский район Томска подключат к новому водоводу к началу июля

В Томске к началу июля планируют завершить подключение домов Октябрьского района к новому водоводу. Об этом РИА «Томск» сообщила представительница «Томскводоканала».

«Ориентировочно до конца июня будет завершена работа по переключению водопроводных вводов и существующих линий с дальнейшим выводом из эксплуатации старых аварийных сетей с большим износом», — рассказала собеседница информагентства.

Новый водовод ведет к томской особой экономической зоне (ОЭЗ), от улицы Кирпичной до Мичурина. Его строительство завершили к маю 2023 года. Ввод объекта в эксплуатацию должен улучшить водоснабжение в домах 40 тыс. человек.

Как уточняет агентство, обустройством водовода к ОЭЗ еще в 2010-х занялось ООО «Северная группа». В 2013 году компанию признали банкротом, объект в эксплуатацию так и не был введен из-за большого количества выявленных повреждений. В 2022-м на частичный ремонт и завершение строительства город выделил 91 млн рублей. Контракт был заключен с ООО «Сибспецстрой».