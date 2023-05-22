Премьер Армении Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Территория Азербайджана, которую готов признать Ереван, включает и Нагорный Карабах, заявил 22 мая на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Те 86,6 тыс. кв. км включают также Нагорный Карабах», — указал он.

Однако, по словам Пашиняна, вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться между Баку и Степанакертом.

Кроме того, Пашинян выразил надежду на скорейшее согласование текста мирного договора с Азербайджаном. В то же время он признался, что не считает реалистичным подписание данного документа на встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в Москве 25 мая.

Ранее, 18 мая, Пашинян заявил, что признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга стало важным шагом на пути к установлению мира между странами.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале мая отмечал, что российская сторона приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. Через несколько месяце Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако после этого между армянскими и азербайджанскими военнослужащими были перестрелки, стороны взаимно друг друга обвиняли в эскалации конфликта.