Председатель ВС Лебедев рассказал Путину о работе по гуманизации законодательства

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 мая, провел встречу с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, в ходе которой глава государства попросил доложить о работе по гуманизации законодательства.

«Реализация этого направления, работа над ним идет постоянно. [Во исполнение] последнего поручения, которое Вы давали по подготовке предложений по гуманизации и законодательства, и правоприменительной практики, мы подготовили соответствующий законопроект, направленный на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин, в отношении лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Конечная цель этого законопроекта заключается в том, что человек, если он впервые привлечен за эти правонарушения, не привлекался бы к уголовной ответственности вообще, чтобы была сначала административная или иная дисциплинарная ответственность. И только в случае повторного совершения этих действий может наступить уголовная ответственность», — рассказал Лебедев.

Также он рассказал о предлагаемой конструкции по привлечению к уголовной ответственности женщин. Так, за преступления небольшой тяжести, даже если гражданка находится без прописки и без регистрации, отказаться от привлечения к уголовной ответственности.

«Да, у нее регистрации нет, но у нее есть место пребывания, ее местонахождение известно. Но даже если оно и неизвестно, государство может дать возможность предупредить ее о недопустимости совершения повторно таких действий или действий иного характера небольшой или средней тяжести, за которые тогда уже можно будет привлекать к уголовной ответственности», — разъяснил председатель ВС.

Лебедев отметил, что сейчас возможности розыска и установления места пребывания достаточно широки, чтобы реализовать такое предложение. По его словам, работа над законопроектом почти закончена. В скором времени он будет передан на публичное обсуждение гражданского общества.

Ранее, 11 апреля, Верховный суд подготовил предложения о снижении возможности заключения под стражу обвиняемых в нетяжких и ненасильственных преступлениях, матерей малолетних детей, а также инвалидов. Так, предлагается заключать под стражу фигурантов уголовных дел о преступлениях небольшой тяжести только в случае, если подозреваемый или обвиняемый пытался скрыться или нарушил ранее избранную меру пресечения.

До этого, 12 февраля, Министерство юстиции предложило смягчить некоторые нормы содержания подследственных и заключенных, для чего подготовило соответствующий законопроект. Было предложено внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс и федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», целью которого является гуманизация уголовно-исполнительной политики.

В октябре 2022 года Путин обсудил с Советом безопасности РФ совершенствование исполнения уголовного наказания в стране. В Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ отмечалось, что правительство планирует сделать более гуманными условия содержания заключенных в СИЗО и колониях путем пересмотра ряда нормативов до 2030 года.