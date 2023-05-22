Брянский рецидивист украл из магазина трое джинсов и свитер

Жителя Брянска задержали за кражу из магазина одежды трое пар джинсов и джемпера, сообщает пресс-служба областного управления МВД в понедельник, 22 мая.

О краже товара на сумму около 10 тыс. рублей сообщили в полицию сотрудники магазина. Подозрение пало на ранее судимого 35-летнего жителя Брянска. Полицейские поймали его в Советском районе города, пишет NASHBRYANSK.RU.

В ходе допроса рецидивист признался, что спрятался в примерочной и с помощью зажигалки снял с товаров сигнальные устройства. После мужчина спрятал добычу под своей одеждой и покинул магазин.

Ему предъявили обвинение в краже. Злоумышленник уже возместил ущерб магазину. Следствие продолжается.

Ранее в мае сообщалось, что в Твери рецидивист сорвал золотую цепь с крестом с шеи пенсионерки. Ущерб пожилая женщина оценила в 18 тыс. рублей.